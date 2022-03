Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Randalierer in Neukirchen Vluyn unterwegs

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitagabend gegen 21.40 Uhr beschädigte ein stark alkoholisierter Heranwachsender mindestens fünf Fahrzeuge auf dem Springenweg. Hier trat er an mehreren Autos die Außenspiegel ab. Nach Zeugenaussagen ermittelt die Polizei aktuell gegen einen 16-jährigen Moerser, der sich jedoch in unbekannte Richtung vom Tatort entfernt hatte und auch im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden konnte.

In der gleichen Nacht trat ein Unbekannter die Außenspiegel von mindestens zwei Autos ab, die an der Peschkenstraße und am Springenweg geparkt waren und entwendete diese.

Ebenfalls am Freitagabend gegen 20.20 Uhr bemerkte eine 28-jährige Zeugin einen stark alkoholisierten Fahrradfahrer, der die Friesenstraße entlang fuhr, immer wieder Gegenstände verlor und versuchte diese unbeholfen aufzuheben. Als er schließlich vor einem Auto hielt und versuchte, den Außenspiegel abzubrechen, habe man die Person angesprochen.

Als der Unbekannte bemerkte, dass er beobachtet wird, stellte er sein Fahrrad in der Einfahrt eines Einfamilienhauses ab und kletterte über einen Zaun auf das Dach des Einfamilienhauses und flüchtete.

Die Polizei umstellte das Haus, konnte den Unbekannten aber nicht mehr antreffen. Sie stellten das genutzte Fahrrad des Unbekannten sicher und fanden in dem Fahrradkorb drei Außenspiegel. Im Nahbereich konnten die Beamten noch zwei weitere Außenspiegel im Grünstreifen feststellen, die dem Unbekannten offensichtlich aus dem Fahrradkorb gefallen waren.

Ob die Sachbeschädigungen am Springenweg mit den Diebstählen am Peschkenweg/Springenweg und die verdächtigen Feststellungen am Friesenweg in Zusammenhang stehen, wird nun die Kriminalpolizei ermitteln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell