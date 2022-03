Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrecher suchten Haus in Hoerstgen heim

Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte verschafften sich am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 23.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus eines Ehepaares an der Straße Weiler. Die Täter hebelten zunächst die Terrassentür auf und schlugen sie anschließend ein. Hiernach verschafften sie sich Zugang zu dem freistehenden Einfamilienhaus und durchwühlten alle Räume. Was sie erbeuteten, steht zurzeit nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell