Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 07.-09.01.22

Varel (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Varel Am Freitagnachmittag kam es um 14:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Hafen. Der 29-jährige Unfallbeteiligte beabsichtigte dabei mit seinem Fahrzeug von einem Privatgrundstück in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er die in Richtung Vareler Schleuse fahrende 83-jährige Unfallbeteiligte in ihrem VW Kleinwagen. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch die 83-jährige schwer verletzt wird und einem Krankenhaus zugeführt wird. Bei dem Unfall entsteht erheblicher Sachschaden, der vor Ort auf circa 12.000EUR geschätzt wird. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Ortsfeste Versammlung zum Thema "Sprechstunde für interessierte Bürger" Zetel Am Samstag fand im Bereich "Markthamm" ab 11 Uhr eine, beim Landkreis Friesland angemeldete, Versammlung statt. Thema waren die aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Corona Pandemie. Es nahmen zwischenzeitlich 43 Personen an der Versammlung teil. Die Versammlung verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten sich hierbei an die vom Landkreis Friesland festgelegten Auflagen. Die Versammlung endete nach circa einer Stunde um 12 Uhr. Sachbeschädigung und Bedrohung - Zeugen gesucht! Varel In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Heckscheibe eines in der Rüstringer Straße geparkten Opel. Ein Zeuge wird auf die Täter aufmerksam und spricht diese an. Daraufhin wird der Zeuge durch die unbekannten Täter unter Vorhalt eines Messers bedroht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter - männlich - 50 - 60 Jahre alt - 190 cm groß - schlanke Statur - schulterlange Haare in braun / grau - rote Bomberjacke - schwarze Hose - schwarze Schuhe 2. Täter - männlich - 50 - 60 Jahre alt - schlanke Statur - dunkle Bekleidung Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Versuchter Einbruch in Büroräume - Zeugen gesucht! Varel Zwischen dem 30.12.2021 und dem 07.01.2022 kam es zu einem versuchten Einbruch in der Neuen Straße in Varel. Dabei versuchten bislang unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses mit Büroräumen im Erdgeschoss aufzuhebeln. Dieses gelang den Tätern jedoch nicht. Sie konnten unerkannt flüchten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Person oder einer genauen Tatzeit geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

