Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 07.-09.01.22

Wilhelmshaven (ots)

Trunkenheit im Straßenverkehr Am Samstag, gegen 03:40 Uhr, kam einer Funkstreife in Wilhelmshaven ein Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Bei der anschließenden Kontrolle in der Friedrich-Paffrath-Straße wird Atemalkoholgeruch beim 24 Jahre alten Fahrzeugführer festgestellt. Ein freiwilliger Alkotest ergibt einen Wert von 1,2 Promille. Der Führerschein auf Probe wird beschlagnahmt, eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Coronaverstöße in einer weiteren Gaststätte in WHV festgestellt Bei einer nächtlichen Kontrolle einer Gaststätte in der Weserstraße am Samstag, gegen 03:00 Uhr, wurden mehrere Corona-Verstöße festgestellt. Einige Gäste trugen keine Masken und der Mindestabstand wurde nicht eingehalten. Zudem hielt sich ein Gast ohne vollständigen Impfschutz in der Gaststätte auf. Die Gaststätte wurde bis auf Weiteres geschlossen und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Autofahrt unter Drogeneinfluss Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr wurde ein 42 Jahre alter Autofahrer in der Schaarreihe in Wilhelmshaven kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt. Da dieser Pkw einer Funkstreife um 01:25 Uhr in der Peterstraße erneut auffiel, erfolgte eine erneute Kontrolle. Jetzt fuhr aber die vorherige Beifahrerin den Pkw. Die Kontrolle ergab auch bei ihr den Verdacht, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Auch hier wurde eine Blutentnahme erforderlich und auch ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Entgegenkommenden Pkw beim Abbiegen übersehen - Fünf leicht verletzte Personen, 20.000 Euro Sachschaden Eine 41 Jahre alte Autofahrerin eines Ford Fiesta übersieht am Freitag, gegen 13:45 Uhr, beim Linksabbiegen von der Friedrich-Paffrath-Straße in die Friedenstraße einen entgegenkommenden Opel Corsa. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei alle vier Insassen, zwei Erwachsene (41w/43w) u. zwei Kinder (7m/8m), im Fiesta und der 41 Jahre alte Autofahrer des Opel leicht verletzt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro beziffert. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell