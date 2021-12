Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Traben-Trarbach

Zell (ots)

Am 05.12.2021 kam es zwischen 17:00 und 18:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im "Litziger Hirtenpfad" in Traben-Trarbach.

Der oder die unbekannten Täter/-innen verschafften sich durch das Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters Zutritt zum Haus. Lediglich eine Armbanduhr wurde entwendet.

Die Polizei in Zell (Telefon: 06542-98670) bittet um Hinweise über in diesem Zusammenhang stehende verdächtige Personen, Fahrzeuge oder sonstige beobachtete Auffälligkeiten.

