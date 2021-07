Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Abholer von betrunkenem Radler ist ebenfalls betrunken

Konstanz (ots)

Schon etwas außergewöhnlich für die Konstanzer Polizei war in der Nacht zum Freitag ein Einsatz wegen eines betrunken Radfahrers. Dieser war gegen 1 Uhr morgens einer Polizeistreife aufgefallen, wie er mit einem Lastenfahrrad in ausgedehnten Schlangenlinien in der Wollmatinger Straße unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bei der Kontrolle des 30-jährigen Radlers ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wurde deswegen wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ins Krankenhaus gebracht, wo ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Als ein Bekannter des Radlers ihn abholen wollte, stellten die Beamten auch bei ihm Alkoholgeruch fest. Zudem hatte die Bundespolizei kurz zuvor den Beamten mitgeteilt, dass der Mann auf der Fahrt zur Klinik, deren Haltezeichen missachtet habe. Der 34-Jährige musste das Auto stehen lassen. Auch er wurde zum Aderlass gebeten. Beide Männer erwarten nun eine Anzeige.

