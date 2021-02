Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Wohnungsbrand

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, wurde der Brand einer Küche in einem Mehrfamilienhaus am Kapellenweg gemeldet. Der 76-jährige Bewohner kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zur Brandursache und der Schadenshöhe dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell