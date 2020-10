POL-ME: Großer Fahndungseinsatz der Polizei nach Einbruch in Bankfiliale - Heiligenhaus - 2010144

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (29. Oktober 2020) sind an der Hauptstraße in Heiligenhaus-Mitte bislang unbekannte Täter in eine Bankfiliale (SB-Service-Schalter) eingebrochen - augenscheinlich mit dem Ziel, einen Geldautomaten aufzusprengen. Dabei wurde der Alarm der Bank ausgelöst, woraufhin die Polizei mit einem Großaufgebot nach den Tätern fahndete und hierzu auch einen Polizeihubschrauber einsetzte. Leider konnten jedoch keine verdächtigen Personen angetroffen werden, weshalb das nun ermittelnde Kriminalkommissariat 11 der Kreispolizeibehörde Mettmann um Hinweise von möglicherweise noch nicht bekannten Zeugen bittet.

Das war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Um kurz nach Mitternacht verschafften sich die Täter auf gewaltsame Art und Weise Zugang in den Vorraum der sich in einem Mehrfamilienhaus befindlichen Bankfiliale. Augenscheinlich brachen die Täter dazu zunächst in einen neben der Bankfiliale befindlichen Gemüsehandel ein. Von dort gelangten sie durch eine Holztür in den Vorraum der Bank, wo sie versuchten, eine weitere Holztür aufzubrechen.

Als die Täter mit hoher Gewalteinwirkung an dieser Tür hebelten, wurde der Alarm ausgelöst, der zunächst bei dem zuständigen Sicherheitsdienst auflief. Von dort wurde jedoch sehr zeitnah auch die Polizei über den aktuell stattfindenden Einbruchsversuch informiert, sodass die Polizei schnell mit mehreren Kräften am Einsatzort eintraf. Auch die Heiligenhauser Feuerwehr wurde alarmiert, da bei der Alarmauslösung Nebel aus einer Nebelanlage in die Bankräumlichkeiten eingelassen wurde.

Bei Eintreffen der Polizei wenige Minuten später konnten keine verdächtigen Personen mehr in der Bank angetroffen werden. Auch bei einer daraufhin eingeleiteten Fahndung im Umfeld des Tatorts, bei der auch ein Polizeihubschrauber zur Unterstützung eingesetzt wurde, konnten weder verdächtige Personen noch Fahrzeuge festgestellt werden.

Bei ihren daraufhin weiter eingeleiteten Ermittlungen stellten Polizeibeamte fest, dass die Einbrecher zwei Gasflaschen mit sich führten, weshalb die Polizei aktuell davon ausgeht, dass die Täter den sich in den Bankräumlichkeiten befindlichen Geldautomaten aufsprengen wollten. Nachdem jedoch der Nebelalarm ausgelöst worden war, flüchtete das Duo, ohne den Geldautomaten beschädigt zu haben.

Beide Täter hatten während der Tat Skibrillen auf und trugen schwarze Hosen sowie schwarze Jacken mit einem Reflektorstreifen auf dem Rücken. Eine der beiden Personen trug außerdem noch einen grauen Kapuzenpullover, dessen Kapuze aus der Jacke ragte. Weitere Angaben, auch hinsichtlich eines Fluchtfahrzeuges oder weiteren Komplizen, liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt der Ermittlungen nicht vor.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und fragt:

Wer hat den Einbruch in die Bankfiliale (SB-Service-Schalter) an der Hauptstraße in Heiligenhaus-Mitte mitbekommen oder weiß möglicherweise sogar, wer die Täter sind? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus jederzeit unter der Rufnummer 02056 9312-6150 entgegen.

