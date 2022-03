Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Geschäftseinbruch

Kamp-Lintfort (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Geschäft für Baustoffe und Gartenbedarf an der Rheinberger Straße im Ortsteil Niersenbruch ein.

Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zugang, in dem sie mehrere Glasscheiben einschlugen.

Im weiteren Verlauf begaben sie sich in einen, nicht für Kunden zugänglichen Bereich, und stellten einen im Schrank versteckten Tresor in den Raum.

Diesen öffneten sie gewaltsam und stahlen Bargeld daraus. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

