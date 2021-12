Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Brand eines Altkleidercontainers

Steinfurt (ots)

Eine Zeugin informierte am Samstag (11.12.) die Polizei über einen Brand an der Schapener Straße. Unbekannte hatten dort einen Altkleidercontainer in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Hinweise auf die Täter gibt es keine. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

