Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Betriebserlaubnis an zwei Autos erloschen (07.07.2022)

Singen (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in der Güterstraße der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen aufgefallen sind am Donnerstagnachmittag gleich zwei Autos, bei denen die Betriebserlaubnis aufgrund von Umbauten erloschen ist. Gegen 13.45 Uhr fuhr ein 21-Jähriger mit einem BMW in die Kontrollstelle ein. Am Auto waren mehrere unzulässige technische Veränderungen vorgenommen worden. Die Beamten stellten zudem fest, dass die Reifen am Fahrwerk schleiften. Ein eingebautes Gewindefahrwerk in Verbindung mit verwendeten Sonderrädern waren nicht ordnungsgemäß von einer Prüfstelle abgenommen worden. Die montierten Sonderräder an einem VW eines 30-Jährigen, der gegen 14.45 Uhr von den Beamten kontrolliert wurde, waren ebenfalls nicht begutachtet worden. Beide Männer müssen nun mit einem Bußgeld wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis rechnen und ihre Wagen in einen verkehrstauglichen Zustand versetzen.

