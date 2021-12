Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wildunfall sorgt für Aufgebot

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein Wildunfall sorgte in den frühen Morgenstunden des 18.12.2021 für einen Einsatz mit mehreren Einsatzfahrzeugen. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer befuhr die B39 von Neustadt/Wstr. kommend in Fahrtrichtung Geinsheim, als zwei Wildschweine die Fahrbahn querten. Der Fahrzeugführer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal derart mit einem der Wildschweine, dass die Airbags auslösten und Betriebsstoffe ausliefen. Der Fahrzeugführer klagte infolge des Unfalls über Kopfschmerzen, weshalb er vorsorglich ins Krankenhaus verbracht wurde. Im Einsatz waren nebst der Polizei das DRK sowie die Feuerwehr. Der zuständige Jagdpächter nahm sich dem Wildschwein an.

