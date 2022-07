Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Unbekannter zerkratzt mehrere Autos- Zeugen gesucht (20.06. - 07.07.2022)

Konstanz (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde hat ein Unbekannter im Zeitraum von Montag, 20.06.2022, bis Mittwoch, 06.07.2022 auf der Säntisstraße Sachbeschädigungen begangen. Der Unbekannte zerkratzte den Lack von mehreren Autos und verursachte einen Schaden in Höhe insgesamt rund 10.000 Euro. Am Mittwochnachmittag meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei. Im Rahmen der Ermittlungen konnten vier weitere beschädigte Autos festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell