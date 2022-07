POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Unbekannter klaut einen 50 ccm-Roller (06./07.07.2022)

Engen (ots) - Ein dreistes Diebespärchen hat am Donnerstagnachmittag, gegen 16.10 Uhr, in der Breitestraße einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen, während sie die Autofahrerin ablenkten. Ein unbekannter Mann sprach eine 84-jährige Autofahrerin vor dem ehemaligen Hotel "Sonne" an und lenkte sie unter dem Vorwand, dass der linke Hinterreifen ihres Autos ...

mehr