POL-KA: (KA) Karlsruhe - 19-Jähriger von Personengruppe attackiert worden

Karlsruhe (ots) - Dank aufmerksamer Zeugen konnte am Montagnachmittag ein mit über 2,4 Promille stark alkoholisierter Lkw-Fahrer auf der Autobahn A5 aus dem Verkehr gezogen werden. Nach den bisherigen Erkenntnissen stieg der 39-Jährige gegen 14:30 Uhr nahe einer Tankstelle in Karlsruhe-Durlach in seinen Sattelzug mit litauischer Zulassung und fuhr in Richtung A5. Ein ...

mehr