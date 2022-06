Karlsruhe (ots) - Ein alkoholisierter 25-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen über einen Kreisverkehr in Bruchsal gefahren - angeblich wegen eines technischen Defekts am Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Nach den bisherigen ...

mehr