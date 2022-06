Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Alkohol oder technischer Defekt? 25-Jähriger überfährt Kreisverkehr

Ein alkoholisierter 25-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen über einen Kreisverkehr in Bruchsal gefahren - angeblich wegen eines technischen Defekts am Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der junge Mann mit seinem Audi kurz vor 06 Uhr die Landesstraße L558 von Büchenau kommend in Richtung Bruchsal. Kurz vor dem Kreisverkehr zur John-Deere-Straße setzte seinen Angaben zufolge plötzlich der Motor seines Audis und damit auch die Servolenkung aus. Hierdurch geriet er angeblich in Panik und fuhr aus diesem Grund beim Kreisverkehr geradeaus über die Grünfläche des Kreisels. Der Audi kam anschließend am gegenüberliegenden Erdwall im Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Während der anschließenden Unfallaufnahme der alarmierten Polizei bemerkten die Beamten leichten Alkoholgeruch beim Unfallverursacher. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim 25-Jährigen einen Wert von über 0,7 Promille. Er musste daher eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten.

Durch den Unfall entstand am Bordstein sowie an den Grünflächen des Kreisverkehrs ein Schaden von etwa 1.000 Euro, der Schaden am Audi beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Ob neben der Alkoholisierung tatsächlich auch ein technischer Defekt am Audi unfallursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen und soll durch ein technisches Gutachten geprüft werden.

