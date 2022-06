Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Mann durch Arbeitsunfall schwer verletzt

Malsch (ots)

Ein 43-jähriger Arbeiter wurde am Freitagmittag bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Firma in der Thomas-Dachser-Straße in Malsch schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand arbeitete der Mann gegen 13:30 Uhr in einer Werkshalle mit einem Hubwagen. Offenbar durch Fehllenkung des Geräts stieß er gegen eine Betonwand, hierdurch wurde ein Trittbrett, auf welchen der Mann stand, eingeklappt und trennt ihm den linken Fuß im Knöchelbereich ab. Nach dem tragischen Unfall wurde er durch Rettungskräfte erstversorgt und kam anschließend mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Sein Zustand wurde als schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt eingeschätzt.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Stephan Arheidt, Pressestelle

