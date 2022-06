POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung im Schlosspark

Karlsruhe (ots) - Eine 61-jährige Fahrerin eines Opel kollidierte am Freitagnachmittag an einem Bahnübergang am Mauerweg in Karlsruhe mit einer Straßenbahn, nachdem sie offenbar das Rotlicht übersah. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall gegen 13.30 Uhr niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro. ...

