Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen - B464: Jogger missachtet Rotlicht, wird von einem VW erfasst und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag kam es gegen 11:20 Uhr auf der B464 in Fahrtrichtung Reutlingen an der Kreuzung zur K1062 Arthur-Hecker-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Dabei überquerte ein 54-jähriger Jogger, trotz für ihn geltendes Rotlicht, die Ampel und wird von dem heranfahrenden 30-jährigen VW-Lenker trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung erfasst. Der Mann wird schwer verletzt und anschließend durch die Rettungskräfte in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am VW beträgt ca. 6.000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg war die B464 in Richtung Reutlingen bis 13:25 Uhr komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell