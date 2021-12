Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Spelle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es auf der Schapener Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Eine 40-Jährige sowie ihr 16-jähriger Beifahren waren gegen 0.20 Uhr in einem Nissan Micra in Richtung Schapen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin sowie ihr Beifahrer wurden dabei lebensgefährlich verletzt. Beide Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

