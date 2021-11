Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: E-Scooter geklaut

Kaiserslautern (ots)

Ein E-Scooter ist am Mittwochnachmittag in der St.-Franziskus-Straße gestohlen worden. Der Roller verschwand zwischen 13.30 und 15.45 Uhr. Er war mit einem Fahrradschloss an einer Straßenlaterne gesichert. Die Diebe nahmen den Elektroroller samt Schloss mit.

Es handelt sich um einen E-Scooter der Marke Xiaomi, Modell Mi Scooter Pro 2 im Wert von mehreren hundert Euro.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

