Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Klein Berßen - Unfall unter Alkoholeinfluss

Klein Berßen (ots)

Am Dienstag gegen 8.25 Uhr beabsichtigte der 40-jähriger Fahrer eines Lkw samt Anhänger rückwärts auf ein Firmengelände an der Handelstraße in Klein Berßen zu fahren, um dort Waren anzuliefern. Dabei stieß er mit dem Anhänger gegen ein geparktes Auto und verursachte Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Anschließend flüchtete der Lkw-Fahrer in unbekannte Richtung, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Gegen 12.45 Uhr versuchte der Fahrer dort erneute Waren anzuliefern. Hierbei wurde er von einem Mitarbeiter beobachtet, der die Polizei verständigte. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,65 Promille. Dem 40-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell