POL-EL: Twist - Zeugen gesucht

Twist (ots)

Am Dienstag kam es auf der Straße Alt-Rühlertwist in Twist zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Lkw war gegen 14.30 Uhr in Richtung Niederlande unterwegs. Dabei kam ihm ein Trecker samt Anhänger entgegen. Aus dem mit Grünabfällen beladenen Anhänger ragte ein Baumstamm heraus, der das Führerhaus des Lkw beim Vorbeifahren streifte und beschädigte. Der Trecker-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

