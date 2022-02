Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Körperverletzungen zwischen mehreren Personen in Parchim

Parchim (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Parchim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei ein 26-jähriger Syrer schwerverletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der 26-Jährige auf einem Parkplatz in der Weststadt befunden haben und dort von drei männlichen Personen mit Schlägen und Tritten attackiert worden sein. Im Verlauf der Körperverletzung nahm einer der Täter einen Radschlüssel aus seinem Fahrzeug und schlug ebenfalls mit diesem auf das Opfer ein. Bei den Tätern handelt es sich ebenfalls um Syrer aus Parchim. Der 26-Jährige wurde dabei schwer am Kopf verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ursache für die Auseinandersetzung soll eine im Vorfeld begangene Körperverletzung gewesen sein. Hierbei soll der 26-Jährige, einen 15-Jährigen aus der Tätergruppe angegriffen haben. Zwischen den Personen soll es bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Streitgkeiten gekommen sein. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher und schwerer Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell