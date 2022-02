Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Hoher Stehlschaden nach Einbruch in Schule

Hagenow (ots)

Über das Wochenende sind unbekannte Täter in eine Schule in Hagenow eingebrochen und haben dort ca. 40 Eichenholzbohlen entwendet. Nach bisherigen Ermittlungen verschafften sich die Täter Zutritt zum Gelände der Schule in der "Bahnhofstraße" und entwendeten aus einem Schuppen ca. 6 Meter x 0,3 Meter Holzbohlen mit einer Stärke von 4 Zentimetern. Der Schaden wird auf ca. 30.000 - 50.000 Euro geschätzt. Durch die Polizei wurden Spuren am Tatort gesichert. Die Polizei in Hagenow ermittelt nun zum Diebstahl im besonders schweren Fall und nimmt Hinweise zu der Tat unter Tel. 03883/ 6310 entgegen.

