POL-WI: Auseinandersetzung bei Fußballspiel +++ Autofahrer geschlagen +++ Elektrofahrrad aus Garage gestohlen +++ Kontrollen "Sicheres Wiesbaden" +++ Autobahnpolizei kontrolliert LKW-Fahrer

1. Auseinandersetzung bei Fußballspiel,

Wiesbaden, Georg-August-Straße, 06.03.2022, 16.20 Uhr,

(pl)Auf dem Sportplatz in der Georg-August-Straße ist es am Sonntagnachmittag im Rahmen eines Fußballspiels zu einem Polizeieinsatz gekommen. Der Polizei wurde gegen 16.25 Uhr eine größere Auseinandersetzung zwischen Spielern beider Mannschaften und Zuschauern gemeldet, woraufhin eine Vielzahl an Polizeikräften und der Rettungsdienst vor Ort fuhren. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt und die Mannschaften sich in ihre Umkleidekabinen zurückgezogen. Ersten Ermittlungen zufolge soll es nach einer Tätlichkeit während dem Fußballspiel zu Auseinandersetzungen zwischen mehreren Spielbeteiligten und auch Zuschauern gekommen sein. Aufgrund der Tumulte brach der Schiedsrichter das Spiel ab. Ein verletzter Spieler wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Außerdem wurden von Zeugen und mutmaßlichen Beteiligten die Personalien festgestellt. Alle Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. Das 3. Polizeirevier in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen.

2. Autofahrer geschlagen - Polizei sucht Zeugen, Wiesbaden, Mitte, Friedrich-Ebert-Allee, 04.03.2022, gg. 16.00 Uhr

(pa)Am Freitag wurde vor der Tiefgarageneinfahrt des RMCC in der Friedrich-Ebert-Allee ein Autofahrer durch einen Unbekannten angegangen und verletzt. Gegen 16.00 Uhr geriet ein 77-jähriger Nissan-Fahrer, der beabsichtigte, in die Tiefgarage des RMCC einzufahren, mit einem Mann in Streit, der im Bereich der Zufahrt Skateboard fuhr. Die anfangs noch verbale Auseinandersetzung soll schnell eskaliert sein. Der Skater habe nach Zeugenangaben zunächst auf das Fahrzeug des 77-Jährigen eingeschlagen und -getreten. Daraufhin soll er mit dem Skateboard nach dem Autofahrer geschlagen und ihn am Kopf getroffen haben, als dieser aus seinem Wagen steigen wollte. Anschließend sei der Täter in Richtung Kronprinzenstraße geflüchtet. Er wird beschrieben als "Mitte 20", etwa 185cm groß und schlank. Er habe dunkle Augen und wenig Bart gehabt. Getragen habe der Unbekannte dunkle Kleidung und eine orangefarbene Mütze. Der verletzte Senior wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 2140.

3. Einbrecher erfolglos,

Wiesbaden, Nordost, Comeniusstraße 05.03.2022, 22.00 Uhr bis 06.03.2022, 06.50 Uhr

(pa)In der Wiesbadener Comeniusstraße versuchten Unbekannte von Samstag auf Sonntag erfolglos, in eine Wohnung einzubrechen. Zwischen dem späten Samstagabend und Sonntagnachmittag geriet eine in einem Mehrfamilienhaus gelegene Erdgeschosswohnung ins Visier von Einbrechern. Die Täter versuchten, ein Fenster der Wohnung aufzuhebeln, was ihnen letztendlich jedoch nicht gelang. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 0 entgegen.

4. Elektrofahrrad aus Garage gestohlen,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Lahnstraße, 06.03.2022, gg. 01.45 Uhr

(pa)In der Lahnstraße wurde in der Nacht zum Sonntag ein Pedelec aus einer Garage entwendet. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich die Tat gegen 01.45 Uhr. Ein Unbekannter verschaffte sich unberechtigt Zugang in die Garage eines Einfamilienhauses und stahl ein dort abgestelltes Elektrofahrrad der Marke "Focus" samt Ladekabel. Es liegt eine Beschreibung des Diebes vor. Dieser soll etwa 180cm groß und schlank gewesen sein. Er habe Jeans, eine Daunenweste, eine Wintermütze sowie vor dem Gesicht einen Schal getragen und einen Rucksack mitgeführt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345 - 2440 beim 4. Polizeirevier zu melden.

5. Brand auf Vereinsgelände,

Wiesbaden, Igstadt, Vorm Graben, Freitag, 04.03.2022, 21:30 Uhr

(fj)Am Freitagabend befanden sich Vandalen auf dem Gelände eines Sportvereins in Wiesbaden Igstadt. Unbekannte zündeten auf dem Vereinsgelände in der Straße "Vorm Graben" eine Mülltonne, welche sich in der Nähe einer Hausfassade befand, an. Darüber hinaus beschädigten die Vandalen weiteres Vereinsinventar auf dem Gelände. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die unbekannten Täter flüchteten, als sie von einem Zeugen bemerkt wurden. Den Stimmen nach, soll es sich um Jugendliche gehandelt haben. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 0.

6. Sachbeschädigung durch Feuer,

Wiesbaden, Föhrer Straße, Samstag, 05.03.2022, 17:35 Uhr

(fj)Am Samstagnachmittag kam es zu einem kleinen Brand auf dem Gelände einer städtischen Kindertagesstätte in der Föhrer Straße in Wiesbaden. Eine zufällig vorbeikommende Mitarbeiterin bemerkte gegen 17:35 Uhr ein Feuer. Unbekannte hatten offenbar Papier unmittelbar neben der Hausfassade angezündet. Das Feuer konnte von der Mitarbeiterin mit mehreren Eimern Wasser gelöscht werden. Die Außenfassade wurde verrußt und ein Schutzblech auf Bodenhöhe wurde angesengt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345 - 0.

7. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden",

Wiesbaden, 04.03.2022, 19.00 Uhr bis 05.03.2022, 03.30 Uhr,

(pl)In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden und Mitarbeiter der Stadtpolizei im Rahmen des Konzeptes "Sicheres Wiesbaden" Kontrollen durch. Unter anderem das Bowling Green, der Warme Damm, der Bereich Schulberg, aber auch die Reisinger Anlagen, das Gelände des Schlachthofes sowie der Neroberg wurden von den Einsatzkräften aufgesucht. Bei sechs durchgeführten Kontrollmaßnahmen wurden über 50 Personen überprüft. Trotz der recht kühlen Temperaturen hielt sich im Bereich des Warmen Damms eine höhere Anzahl von Jugendlichen und Heranwachsenden auf. Die Kontrollierten waren kommunikativ sehr zugänglich, sodass die Kontrolle unproblematisch lief. Das Personenaufkommen in der Fußgängerzone war in den Abend- und Nachtstunden überschaubar.

8. Autobahnpolizei kontrolliert LKW-Fahrer - fünf waren deutlich alkoholisiert, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Sonntag, 06.03.2022, 19:30 Uhr bis 23:00 Uhr

(wie) Am Sonntagabend verhinderte die Autobahnpolizei die Abfahrt von mehreren LKW-Fahrern, die deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Auf den Tank- und Rastanlagen Medenbach-West und Ost, sowie dem Parkplatz Johannispfad an der A 3 kontrollierten die Beamten kurz vor Ende des Sonntagsfahrverbotes für LKW insgesamt 44 Fahrer. Bei fünf Berufskraftfahrern musste die Fahrt bereits enden, bevor sie losgehen sollte. Sie hatten so viel Alkohol getrunken, dass sie kein Fahrzeug verkehrssicher hätten lenken können. Zwischen 0,75 und 2,34 Promille stellten die Beamten in der Atemluft der Fahrer fest. Die Abfahrt wurden den Fahrern untersagt und Lieferpapiere sichergestellt. Nach entsprechender Wartezeit konnten sich die Fahrer erneut testen lassen und durften die Fahrt anschließend nüchtern antreten.

