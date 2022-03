Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Fahrzeugteile vom geparktem Pkw entwendet +++ Mercedes zerkratzt +++ Sachbeschädigung an Pkw - Täter flüchtet

Wiesbaden (ots)

1. Fahrzeugteile eines geparkten Pkw entwendet, Wiesbaden, Eschenstraße, Dienstag, 01.03.2022, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 02.03.2022, 12:00 Uhr

(fj)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch demontierten Diebe Fahrzeugteile eines geparkten Pkw in Wiesbaden und entwendeten diese. Der Besitzer eines Audi A6 parkte sein Fahrzeug am Dienstagabend gegen 18:00 Uhr in der Eschenstraße in Wiesbaden Nordenstadt. Am Mittwoch stellte er gegen 12:00 Uhr fest, dass Unbekannte die Sensoren für die "Abstandsmessung" an der vorderen Stoßstange demontiert und entwendet hatten. Außerdem wurden beide Spiegelgläser der Seitenspiegel gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Die Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2540 entgegen.

2. Pkw zerkratzt,

Wiesbaden, Rüdesheimer Straße, Mittwoch, 02.03.2022, 18:20 Uhr bis Donnerstag, 03.03.2022, 06:50 Uhr

(fj) Ein in der Rüdesheimer Straße in Wiesbaden geparkter schwarzer Mercedes GLS wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von unbekannten Tätern mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 entgegen.

3. Sachbeschädigung an Pkw - Täter flüchtet, Wiesbaden, Biebricher Allee, Donnerstag, 03.03.2022, 11:20 Uhr

(fj) Ein in der Biebricher Allee in Wiesbaden geparkter schwarzer Mercedes GLS wurde am Donnerstag um 11:20 Uhr von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Ein Zeuge beobachtete dies und verständigte die Polizei. Der männliche Täter soll ca. 1,70 Meter groß gewesen sein. Er soll eine graue Mütze getragen haben und eine orangene Sporttasche mit sich geführt haben. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2340 entgegen.

