Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person+++Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten+++Auseinandersetzung vor Lokal+++Drogenfund bei Verkehrskontrolle+++Fahrzeuge aufgebrochen+++

Wiesbaden (ots)

1. Unfall mit schwerverletzter Person,

Wiesbaden, B417 - Platter Straße / Hupfeldweg, Montag, 28.02.2022, 14:15 Uhr

(fj)Am Montagmittag kam es gegen 14:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten und zwei leichtverletzten Verkehrsteilnehmern auf der B417 in Wiesbaden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Taunussteinerin mit ihrem Ford Fiesta den Hupfeldweg von der Fischzucht kommend in Richtung Platter Straße (B417). An der Kreuzung bog sie auf die Platter Straße ein. Hierbei übersah sie einen in Richtung Wiesbaden fahrenden BMW der 3er Reihe. Der 34-jährige BMW Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig abzubremsen und kollidierte frontal mit der hinteren Fahrerseite des Ford. Die Fahrerin des Ford musste schwerverletzt - jedoch nicht lebensbedrohlich- gerettet und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Auch der Fahrer des verunfallten BMW und sein 38-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß leichtverletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden Wiesbadener ebenfalls in umliegende Krankenhäuser. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die B417 war im Bereich der Unfallstelle für die Bergungs- und Räumungsarbeiten für etwa eineinhalb Stunden vollgesperrt.

2. Verkehrsunfall - 3 Leichtverletzte, aber kein Sachschaden, Wiesbaden, Am Hochfeld / Berliner Straße, Montag, 28.02.2022, 10:00 Uhr

(fj)Am Montagvormittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in Wiesbaden Erbenheim, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Gegen 10:00 Uhr missachtete ein 53-jähriger Idsteiner an der Kreuzung "Am Hochfeld" / Berliner Straße mutmaßlich eine rote Ampel. Sowohl er als auch der Busfahrer, eines an der Kreuzung querender Linienbusses, bemerkten dies noch rechtzeitig und bremsten stark ab. Ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge konnte vermieden werden, jedoch stürzten drei Fahrgäste im Bus auf Grund der starken Bremsung. Hierbei verletzten sich die drei Fahrgäste leicht.

3. Auseinandersetzung vor Lokal,

Wiesbaden, Mauritiusstraße, Samstag, 26.02.2022. 23:00 Uhr

(fh)Am Dienstag wurde bei der Wiesbadener Polizei eine gefährliche Körperverletzung angezeigt, welche sich in der Nacht zum Sonntag vor einem Wiesbadener Lokal ereignet haben soll. Wie der 24 Jahre alte Geschädigte berichtete, sei er vor einer Bar in der Mauritiusstraße nach einem vorangegangenen Disput von einem der Türsteher attackiert und mit einem Gegenstand geschlagen worden.

Die Ermittlungsgruppe des 1. Polizeireviers bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

4. Drogenfund bei Verkehrskontrolle in Wiesbaden, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Montag, 28.02.2022, 14:00 Uhr bis 16:45 Uhr

(fj)Bei einer Verkehrskontrolle in Wiesbaden wurden am Montagnachmittag bei mehreren Personen Drogen aufgefunden. Der Regionale Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei hatte mit der Unterstützung weitere Beamtinnen und Beamten mehrerer Wiesbadener Polizeireviere eine Kontrollstelle im Stadtteil Mainz-Kastel eingerichtet. In weniger als drei Stunden wurden 20 Fahrzeuge einer genaueren Kontrolle unterzogen. Im Ergebnis wurde gegen drei Verdächtige eine Strafanzeige wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet. In drei weiteren Fällen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz gefertigt. Darüber hinaus wurden auch Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet.

5. Fahrzeuge geöffnet,

Wiesbaden, Kapellenstraße / Dambachtal, Sonntag, 27.02.2022, 22:30 Uhr bis Montag, 28.02.2022, 10:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag wurde je ein Fahrzeug in der Kapellenstraße sowie in der Straße "Dambachtal" durch Unbekannte geöffnet und durchwühlt. Bislang unbekannte Täter öffneten unbemerkt und auf unbekannte Art und Weise sowohl einen grauen Mazda 3, als auch einen schwarzen Mercedes C180, welche an den genannten Örtlichkeiten parkten. Im Anschluss gelang ihnen unbemerkt die Flucht. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu einem potenziellen Diebesgut gemacht werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden über die Rufnummer (0611) 345-0 entgegen

