Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Flaschenwurf auf Streifenwagen+++Bedrohung mit Messer+++Einbruch in Werkstatt+++Kleinkraftrad entwendet+++Einbrecher+++Kontrollen "Sicheres Wiesbaden"+++

Wiesbaden (ots)

1. 14-Jähriger wirft mit Flaschen nach Streifenwagen - Festnahme, Wiesbaden, Warmer Damm, Schiller-Denkmal, Samstag, 26.02.2022, 22:15 Uhr

(he)Am Samstagabend warf ein 14-jähriger Wiesbadener mit Glasflaschen nach einem Streifenwagen der Polizei und flüchtete im Anschluss. Kurze Zeit später konnte der Täter jedoch vorübergehend festgenommen und anschließend seinen Eltern übergeben werden. Gegen 21:40 Uhr hatten sich circa 100 Personen im Bereich "Warmer Damm" versammelt und teils kostümiert beisammengestanden. Nachdem die ersten Streifen von Polizei und Ordnungsamt erschienen, löste sich das Treffen sukzessive auf. Gegen 22:15 Uhr warf eine Person dann drei Glasflaschen in Richtung eines Streifenwagens. Die Flaschen erreichten den Abstellort des Einsatzfahrzeuges nicht, sodass es zu keinem Schaden kam. Anschließend flüchtete der Werfer. Kurz später wurde die Person auf einem in der Nähe befindlichen Parkplatz gesichtet und festgenommen. Da der Jugendliche zunächst jegliche Angaben zu seiner Person verweigerte, wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht. Nachdem die Personalien nun feststanden, wurde er nachhause gefahren und seinen Eltern übergeben.

2. Bedrohung mit Messer,

Wiesbaden, Christian-Zais-Straße, Kurplatz / "Bowling Green", Sonntag, 27.02.2022, gg. 21:15 Uhr

(fj)Am Sonntagabend mündeten verbale Streitigkeiten zwischen mehreren Jugendlichen am Wiesbadener "Bowling Green" in einer Bedrohung mit Messer. Am Sonntagabend hielten sich im Bereich des Bowling Green in der Wiesbadener Innenstadt mehrere Jugendliche auf. Zwischen zwei Personengruppen kam es aus ungeklärten Gründen, zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Verlauf soll es zu Bedrohungen gekommen sein. Ein 15-jähriger Tatverdächtiger, der im Nahbereich vorläufig festgenommen werden konnte, soll auch ein Messer gezückt haben. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

3. Einbruch in Werkstatt,

Wiesbaden, Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, Freitag, 25.02.2022, 14:30 Uhr bis Montag, 28.02.2022, 06:00 Uhr

(fh)Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in die Werkstatt einer Amöneburger Reinigungsfirma ein. Der oder die Täter kletterten vermutlich über einen Begrenzungszaun auf das in der Wiesbadener Landstraße gelegene Firmengelände und machten sich dort an einer Metalltür der Werkstatt zu schaffen. Hieraus entwendeten die Täter mindestens ein Arbeitsgerät in Form eines rund 300 Euro teuren Laubbläsers und flüchteten unbemerkt. An der Metalltür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro.

Die Kriminalpolizei in Wiesbaden hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Elektrisches Kleinkraftrad entwendet, Wiesbaden, Mainz-Kastel, Eisenbahnstraße, Sonntag, 27.02.2022, 11:40 Uhr bis 21:50 Uhr

(fh)Am Sonntag haben Unbekannte zwischen 11:40 Uhr und 21:50 Uhr aus der Eisenbahnstraße in Mainz-Kastel ein elektrisches Kleinkraftrad gestohlen. Der silberne E-Roller der Marke "NIU" war zuletzt mit dem Versicherungskennzeichen "208 KKO" versehen. Bislang liegen keine Hinweise zu den Tätern vor.

Die zuständige Ermittlungsgruppe des 5. Polizeireviers in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

5. Schaufensterscheibe und Pkw beschädigt, Wiesbaden, Moritzstraße, Sonntag, 27.02.2022, 00:00 Uhr bis 07:45 Uhr

(fh)In der Nacht zum Sonntag wüteten Unbekannte in der Wiesbadener Moritzstraße und beschädigten eine Schaufensterscheibe sowie ein geparktes Fahrzeug. Zwischen Mitternacht und 07:45 Uhr machten sich der oder die Täter einen dort aufgestellten Stehtisch zu Nutze, schlugen damit gegen die hintere Beifahrerseite eines dort geparkten VW Passat und zerkratzten die besagte Schaufensterscheibe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden in Verbindung zu setzen.

6. Versuchter Einbruch in Wohnhaus,

Wiesbaden, Robert-Koch-Straße, Samstag, 26.02.2022, 15:55 Uhr

(fj)Am Samstagnachmittag kam es in Wiesbaden zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus, bei dem die unbekannte Täterin geringen Sachschaden verursachte. Sie betrat gegen 15:55 Uhr das Grundstück in der Robert-Koch-Straße und hebelte mit einem unbekannten Tatmittel an der Haustüre. Die Bewohnerin, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause war, bemerkte dies und ertappte die Einbrecherin in einem Vorraum. Daraufhin flüchtete die Täterin in unbekannte Richtung. Bei ihr soll es sich um eine junge Frau mit "indischem" Phänotyp gehandelt haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter (0611) 345 - 0 entgegen.

7. Kontrollen "Sicheres Wiesbaden" Wiesbaden, Innenstadt, Bowling Green, Warmer Damm, Freitag, 25.02.2022, 17:00 Uhr - Samstag, 26.02.2022, 02:45 Uhr

(he)In der Nacht von Freitag auf Samstag führten Kräfte der Polizeidirektion Wiesbaden und Mitarbeiter der Stadtpolizei im Rahmen des Konzeptes "Gemeinsam sicheres Wiesbaden" Kontrollen durch. Hierbei wurden wieder verschiedene Örtlichkeiten aufgesucht und entsprechende Personenkontrollen durchgeführt. Das Bowling Green, der Warme Damm, der Bereich Schulberg, aber auch die Reisinger Anlagen, der Biebricher Schlosspark sowie der an der Biebricher Allee gelegene Henkelpark wurden von den Einsatzkräften regelmäßig aufgesucht. Bei sechs durchgeführten Kontrollmaßnahmen wurden über 50 Personen überprüft. Bei kühler Witterung und leichtem Regen war das Personenaufkommen zur Nachtzeit in der Stadt überschaubar. Vor dem Beginn der Kontrollmaßnahmen wurde eine angemeldete Kundgebung auf dem Dernschen Gelände begleitet. Hierbei kam es zu keinerlei besonderen Vorkommnissen.

