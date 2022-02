Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Falsche Handwerker +++ Mehrere Fahrräder entwendet +++ Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet +++ Taschendiebe machen Beute +++ Mehrere Autoeinbrüche und Sachbeschädigungen

Wiesbaden (ots)

1. Falsche Handwerker,

Wiesbaden, Bunsenstraße, Dienstag, 22.02.2022, 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr,

(wo) Am Dienstagmittag erbeuteten falsche Handwerker in der Bunsenstraße Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

Eine 95-jährige Wiesbadenerin wurde gegen 13:00 Uhr von einem vermeintlichen Handwerker im Aufzug daraufhin gewiesen, dass es zu einem Wasserschaden im Haus gekommen sein soll. Kurze Zeit später verschaffte sich ein weiterer unbekannter Täter Zutritt zur Wohnung der Dame. Dieser gab sich als Mitarbeiter der Hausverwaltung aus, um die Wasserleitungen zu prüfen. Während dieser einen nassen Fleck unter der Spüle feststellte, schlich sich ein zweiter Täter in die Wohnung, durchsuchte das Schlafzimmer und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Der Handwerker aus dem Fahrstuhl konnte durch die Geschädigte wie folgt beschrieben werden: Männlich, 180 cm groß, 40 Jahre alt, "rumänisches Erscheinungsbild", schlank und dunkelhaarig. Der zweite Täter wurde beschrieben als ca. 165cm groß, 40 Jahre alt, von kräftiger Statur, mit rundem Gesicht und dunklen Haaren.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Mehrere Fahrräder entwendet,

Wiesbaden, Konrad-Adenauer-Ring/ Maria-Sibylla-Merian-Straße Dienstag, 22.02.2022, 19:00 Uhr/Mittwoch, 23.02.2022, 16:00 Uhr,

(wo) In der Maria-Sibylla-Merian-Straße gelangten am Mittwochnachmittag unbekannte Täter gewaltsam in einen Keller und entwendeten mehrere Fahrräder in einem Gesamtwert von geschätzten 6.500 Euro.

Gegen 16:00 Uhr meldete sich ein 62-jähriger Anwohner bei der Polizei und teilte mit, dass sein E-Bike aus dem Keller gestohlen wurde. Die Diebe brachen auf unbekannte Art und Weise die Tür zum Kellerabteil auf und entwendeten mehrere Fahrräder.

Das gleiche Schicksal ereilte einen 23-jährigen Wiesbadener Dienstagnacht im Konrad-Adenauer-Ring. Unbekannte Täter entwendeten sein Pedelec der Marke Derby Cycle Werke GmbH in weiß-grün, das er zuvor mit einem Schloss an einem Straßenschild gesichert hatte.

Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Scheibe eingeschlagen und Tasche entwendet, Wiesbaden, Rheinstraße, Montag, 21.02.2022, 14:00 Uhr bis Dienstag, 22.02.2022, 05:10 Uhr,

(wo) Zwischen Montagmittag und dem frühen Dienstagmorgen beschädigten unbekannte Täter in der Rheinstraße ein geparktes Auto und entwendeten eine Tasche im Wert von ca. 1000 Euro.

Am Dienstagmorgen musste ein 20-jähriger Wiesbadener feststellen, dass ein Dieb einen Stein in die Windschutzscheibe seines Autos geworfen hatte. Anschließend entwendete er eine im Auto befindliche Tasche und flüchtete.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

4. Taschendiebe machen Beute,

Wiesbaden, Innenstadt, Samstag, 19.02.2022 bis Mittwoch, 23.02.2022

(wo) Im Laufe der Woche kam es vermehrt zu Taschendiebstählen in der Innenstadt. Insgesamt erbeuteten die unbekannten Täter Wertgegenstände von mehreren Tausend Euro.

Eine 62-Jährige überquerte am Samstagmittag die Rheinstraße, als sie von einem unbekannten Täter angerempelt wurde. Als sie auf der anderen Straßenseite ankam, stellte sie fest, dass ihr Geldbeutel und Haustürschlüssel aus dem geschlossenen Rucksack entwendet wurden.

Am Dienstagmittag gelang es einem unbekannten Dieb im Bus einem 56-Jährigem unbemerkt das Handy zu stehlen.

Aus der mitgeführten Handtasche entwendeten am Mittwochmittag auf dem Marktplatz unbekannte Täter einer 72-Jährigen den Geldbeutel.

Am Dienstagnachmittag erlangte ein unbekannter Dieb einen Geldbeutel einer 77-jährigen Wiesbadenerin. Am Folgetag bemerkte die Geschädigte, dass mit Hilfe ihrer Bankkarten wiederholt Geldbeträge im dreistelligen Bereich von ihrem Konto abgebucht wurden.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 2140 zu melden.

Die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Taschendiebe nutzen Menschenmengen und Gedränge z.B. in Stadtbussen zur Begehung ihrer Taten. Dabei gehen sie zudem noch mit Tricks, wie Anrempeln, Beschmutzen und anschließendes Säubern der Kleidung oder Vorhalten eines Stadtplans vor. Achten Sie daher bei Gedränge ganz besonders auf Ihre Wertsachen. Stecken Sie Gegenstände wie Bargeld, Kreditkarten und Handys in verschließbare Innentaschen Ihrer Kleidung und tragen Sie Handtaschen verschlossen auf der Köpervorderseite oder unter den Arm geklemmt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

5. Einbruch in Seniorenheim,

Wiesbaden, Am Königsfloß, Dienstag, 22.02.2022, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 23.02.2022, 06:15 Uhr,

(wo)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen in der Straße "Am Königsfloß" unbekannte Täter gewaltsam in ein Seniorenheim ein und entwendeten Wertgestände von mehreren Hundert Euro.

Zunächst kletterten die unbekannten Täter über einen Metallzaun, um zu einem Fenster des Gebäudes zu gelangen. Anschließend schlugen sie gewaltsam eine Fensterscheibe ein, drangen ins Innere ein und durchsuchten einen Raum nach Wertgegenständen. Die unbekannten Täter erbeuteten ein Tablet-PC und Bargeld.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

6. Mehrere Autoeinbrüche und Sachbeschädigungen, Wiesbaden, Schierstein, Dienstag, 22.02.2022 bis Mittwoch, 23.02.2022,

(wo) Im Bereich Schierstein trieben zwischen Dienstag und Mittwochmorgen unbekannte Täter ihr Unwesen. Sie beschädigten und durchwühlten insgesamt fünf Fahrzeuge. Zudem schlugen sie an zwei Gebäuden Glasscheiben ein. Durch die unbekannten Täter wurden Wertgegenstände von ca. 1.700 Euro erbeutet. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro.

In der Flößerstraße öffneten die Täter auf unbekannte Art und Weise ein geparktes Auto, durchwühlten den Innenraum und flüchteten anschließend. Bei einem Opel in der Zehntenhofstraße schlugen Einbrecher drei Scheiben ein, durchsuchten das Handschuhfach und flohen mit leeren Händen. In der Kleinaustraße zerstörten unbekannte Täter die Scheiben auf der Fahrer- und Beifahrerseite, sowie die Heckscheibe eines Peugeot. Anschließend durchwühlten sie das Auto und flüchteten unerkannt. Aus einem Opel entwendeten Diebe in der Storchenallee Werkzeuge und einem Latop, nachdem sie auf unbekannte Art und Weise das Fahrzeug geöffnet hatten. In der Christian-Büchner-Straße schlugen die Täter mit einem unbekannten Tatwerkzeug die hintere Seitenscheibe auf der Beifahrerseite ein. An einem Restaurant in der Backfischgasse wurde durch einen unbekannten Täter eine Scheibe beschädigt. An einer Schule in der Zehntenhofstraße wurde die Scheibe der Haupteingangstür und ein Glaseinsatz eines Seiteneingangs eingeschlagen.

Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

