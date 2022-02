Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Paketdieb +++ Streit um Maske eskaliert +++ Autos durchwühlt +++ Diebstahl im Bus +++ Einbruch +++ Unter Drogen mit E-Roller unterwegs

Wiesbaden (ots)

(wo) Am Dienstagmittag verschaffte sich in der Seerobenstraße ein angeblicher Paketauslieferer Zutritt zu zwei Mehrfamilienhäusern und entwendete Pakete im Wert von mehreren Hundert Euro.

Gegen 13:15 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass sie beobachten konnte, wie der Täter, unter dem Vorwand Paketzusteller zu sein, ins Haus gelangte. Dort habe er mehrere bereits abgelegte Pakete in einem Müllsack verpackt und anschließend das Gebäude damit verlassen. Das Diebesgut versteckte er zunächst im Nahbereich, bevor er durch eine eintreffende Streife festgenommen werden konnte. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf dem 3. Polizeirevier, wurde der 30-jährige Wiesbadener entlassen.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2340 zu melden.

2. Streit um Maske eskaliert

Wiesbaden, Berliner Straße Montag, 21.02.2022, 09:00 Uhr

(wo) Ein 33-jähriger Mann hat am Montag zunächst einen Supermarktmitarbeiter verletzt und bei seiner späteren Kontrolle massiv Widerstand geleistet.

Der 33 -Jährige wurde zunächst gegen 09:00 Uhr im Supermarkt in der Berliner Straße durch einen Mitarbeiter auf die vorgeschriebene Maskenpflicht hingewiesen. Hierauf hab der Kunde mit Unverständnis reagiert und dem Geschädigten mit der Hand gegen die Schulter gestoßen. Beim Verlassen des Marktes, habe er noch Zeitungen und Haushaltswaren aus einer Auslage auf den Boden geworfen und sei dann geflüchtet. Als der Täter gegen 12:00 Uhr erneut im Markt erschien und sich weiterhin provokativ zeigte, wurde eine Streife des 4. Polizeireviers hinzugezogen. Bei der anschließenden Kontrolle reagierte dieser auch den Polizeikräften gegenüber aggressiv und äußerst beleidigend. Zudem soll der 33-Jährige versucht haben, einen Beamten wegzustoßen. Der Mann wurde festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Auf dem Weg dorthin habe der Täter wiederholt in Richtung eines Beamten getreten. Nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle wurde der Täter wieder entlassen. Ein Beamter wurde durch die Angriffe leichtverletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen.

3. Auto durchwühlt,

Wiesbaden, Feuerbachstraße/ Schützenstraße, Montag, 21.02.2022, 19:50 bis Dienstag, 22.02.2022, 08:00 Uhr

(wo) In der Feuerbachstraße öffneten Diebe Dienstagnacht ein Auto auf unbekannte Art und Weise und entwendeten eine kleine Tasche.

Am Dienstagmorgen stellte eine 43-Jährige fest, dass der Innenraum ihres Fahrzeuges durchwühlt wurde. Die Diebe öffneten auf noch unbekannte Art das Fahrzeug, durchsuchten den Innenraum und stahlen eine kleine Tasche.

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen durchwühlten unbekannte Täter in der Schützenstraße einen BMW und entwendeten einen Fahrzeugschein.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Diebstahl im Bus,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Montag, 21.02.2022, 13:30 Uhr,

(wo) Am Montagmittag wurde in der Friedrichstraße eine 80-jährige Wiesbadenerin Opfer eines Taschendiebstahls.

Die Wiesbadenerin war mit dem Bus in die Innenstadt unterwegs. Die unbekannten Täter entwendeten die Geldbörse aus der Handtasche der Rentnerin.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 -2140 zu melden.

5. Einbruch,

Wiesbaden, Kurt-Hebach-Straße, Dienstag, 22.02.2022, 23:10 Uhr,

(wo) In der Kurt-Hebach-Straße verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem Gewerbeobjekt. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Gegen 23:10 Uhr nahm sich der Einbrecher eine Kanalabdeckung zur Hilfe, um damit die Glaseingangstür des Gebäudes einzuwerfen. Nach mehrmaligen Versuchen gelang es dem Einbrecher gewaltsam einzudringen und das Objekt nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Er flüchtete jedoch offensichtlich mit leeren Händen.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 0 zu melden.

6. Unter Drogen mit E-Roller unterwegs,

Mainz-Kastel, Steinern Straße, Dienstag, 18.02.2022, 18:15 Uhr,

(wo) Am Dienstagabend war ein 22-Jähriger in der Steinern Straße auf seinem E-Roller unterwegs, obwohl für diesen kein Versicherungsschutz vorlag und der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Gegen 18:15 Uhr wurde der 22-jährige Wiesbadener durch eine Streife im Stadtteil Mainz-Kastel kontrolliert. Neben einem fehlenden Versicherungsschutz für den E-Roller, schlug ein durchgeführter Drogentest positiv an. Nach einer Blutentnahme wurde der junge Mann wieder entlassen und muss sich jetzt in diversen Strafverfahren verantworten.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Verkehrsunfall mit Drogenfund,

Bundesautobahn A3, Höhe Limburg, Dienstag, 22.02.2022, 18:10 Uhr

(wo) Am Dienstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A3, zwischen Limburg Süd und Bad Camberg, bei dem im Nachgang Betäubungsmittel in dreistelliger Grammzahl im Auto aufgefunden werden konnten.

Ein 48-jähriger Aachener befuhr mit seiner 47-jährigen Beifahrerin die A 3 in Richtung Würzburg. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über seinen Skoda, kam ins Schleudern und kollidierte mit einem LKW. In Folge der Kollision überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Beide Personen konnten selbständig das Fahrzeug verlassen, wurden jedoch anschließend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme konnten neben Bargeld auch Opiate mit einem Verkaufswert im niedrigen fünfstelligen Bereich aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Limburger Staatsanwaltschaft wurde bei dem Aachener eine Blutentnahme durchgeführt. Sowohl gegen den 48-Jährigen als auch seine Beifahrerin wurden am Mittwochmittag von einem Richter Untersuchungshaftbefehle erlassen.

