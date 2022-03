Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Pfefferspray besprüht +++ Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an +++ Falsche Polizisten am Telefon +++ Eingangstüren halten Einbrechern stand

Wiesbaden (ots)

1. Mit Pfefferspray besprüht,

Wiesbaden-Westend, Scharnhorststraße, 01.03.2022, 18.25 Uhr,

(pl)Ein 19-jähriger junger Mann wurde am Dienstagabend in der Scharnhorststraße im Westend von mehreren maskierten Tätern mit Pfefferspray besprüht. Nach Angaben des Geschädigten habe er sich gegen 18.25 Uhr vor einem Architekturbüro aufgehalten, als er von den unbekannten Personen plötzlich mit Pfefferspray attackiert worden sei. Mögliche Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

2. Falscher Microsoft-Mitarbeiter ruft an, Wiesbaden, 01.03.2022, 09.00 Uhr,

(pl)Ein Betrüger hat sich am Dienstag als Mitarbeiter von Microsoft ausgegeben und eine Frau aus Wiesbaden hinters Licht geführt. Letztendlich erbeutete der Täter rund 6.000 Euro. Unangekündigt klingelte gegen 09.00 Uhr das Telefon der Wiesbadenerin und ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter berichtete von einem Problem mit dem Computer der Angerufenen. Tatsächlich wollte der Anrufer aber nicht helfen, sondern lediglich an das Geld des Opfers gelangen. Dies glückte dem Täter leider. Nachdem dem Betrüger in dem Telefonat Zugriff zum Computer gewährt worden war, kam es zu Geldabhebungen. Die Polizei warnt dringend davor, auf derartige Anrufe einzugehen. Kein Mitarbeiter einer seriösen Softwarefirma wird Sie unaufgefordert zu Hause anrufen und die Behebung von Problemen anbieten, die Sie vor dem Anruf noch gar nicht hatten. Lassen Sie sich von Unbekannten nicht um den Finger wickeln und gehen Sie keinesfalls auf fragliche Angebote zur Installation einer Software oder Fernwartung ein. Beenden Sie das Gespräch rechtzeitig. Geben Sie keine Kontodaten, Kreditkartendaten oder gar ein Passwort preis und überweisen Sie kein Geld.

3. Falsche Polizisten am Telefon,

Wiesbaden, 01.03.2022,

(pl)Am Dienstag wurden mindestens sechs Personen aus Wiesbaden von falschen Polizeibeamten angerufen. In den bekanntgewordenen Fällen ließen sich die Angerufenen von den Geschichten der Betrüger glücklicherweise nicht aufs Glatteis führen, so dass die Telefonate rechtzeitig abgebrochen wurden und die echte Polizei verständigt wurde. Aufgrund der vielfachen Anrufe erneut der Hinweis der Polizei: Richtige Polizisten fragen am Telefon nicht nach Vermögensverhältnissen. Seien Sie unbedingt sensibel, wenn sich jemand Ihnen gegenüber als Polizeibeamter ausgibt. Entgegnen Sie dem Anrufer, seine Angaben überprüfen zu wollen. Im Zweifel beenden Sie das Gespräch und kontaktieren die richtige Polizei unter der Notrufnummer 110.

4. Eingangstüren halten Einbrechern stand, Mainz-Kostheim, Zelterstraße, 28.02.2022, 14.00 Uhr bis 01.03.2022, 08.30 Uhr,

(pl)Die Hauseingangstüren eines Wohnkomplexes in der Zelterstraße in Mainz-Kostheim haben zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen Einbruchsversuchen standgehalten. Unbekannte hatten erfolglos versucht, die Türen aufzuhebeln und hierbei einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro versuracht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell