Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen, Lkr. Tuttlingen) Dachfolien bei der Dachdeckung eines Neubaus in Brand geraten

Trossingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, an einem vierstöckigen Neubau in der Egartenstraße gekommen. Dort waren bei Dachdeckarbeiten mit einem Gasbrenner durch die Hitze des Brenners und aufgrund einer Windböe rund 20 Quadratmeter einer Dachdeckfolie in Brand geraten. Anwohner sahen auf dem Dach dunklen Rauch aufsteigen und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Noch vor dem Eintreffen der mit drei Fahrzeugen und 18 Mann anrückenden Trossinger Wehr hatten die Dachdeckarbeiter den Brand bereits mittels Wasserschlauch gelöscht. Vorsorglich waren auch zwei Rettungswagen zu dem gemeldeten Brandort gefahren, mussten jedoch nicht eingesetzt werden. An der Dachisolierung entstand durch Hitzeeinwirkung rund 1.000 Euro Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

