POL-UN: Bergkamen/Kamen - Größerer Polizeieinsatz in der Innenstadt von Bergkamen - Durchsuchungen wegen Verdacht des illegalen Glücksspiels

Schwerte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Schwerte ist am Freitagmorgen (01.04.2022) eine 57-jährige Fußgängerin ums Leben gekommen. Die Schwerterin ist aus bislang ungeklärter Ursache gegen 6.20 Uhr auf der Hagener Straße in Höhe der Einmündung Hagener Straße/Hagener Straße vom Pkw eines 63-jährigen Schwerters erfasst worden, der die Hagener Straße aus ...

