Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Bankfiliale

Plettenberg (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 02:20 Uhr, in einen Raum in einer Bankfiliale am Lindengraben ein. Die Täter hebelten im Inneren eine Holztür zu einem Raum mit Automaten auf. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Im Raum selber hebelten sie anschließend einen Münzrollengeber auf. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in der Folge in unbekannte Richtung. Die wenig später an der Bank eintreffenden Polizisten konnten keine Personen mehr antreffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen im Bereich Lindengraben beobachtet haben. Hinweise können unter 02391-9199-0 an die Polizeiwache Plettenberg gegeben werden. (schl)

