Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Nachbarschaftsstreit eskaliert/Gasflaschen gestohlen

Hemer (ots)

Ein Streit unter Nachbarn ist am Donnerstagnachmittag in der Märkischen Straße eskaliert. Die beiden Streitenden, ein 52-Jähriger und ein 41-Jähriger, gerieten dort gegen 15:40 Uhr aneinander. Ausgangspunkt war die Tatsache, dass der 41-Jährige seinen Hund frei auf einem Garagenhof laufen ließ, was dem 52-Jährigen missfiel. Der darauffolgende zunächst noch verbale Streit endete damit, dass der 52-Jährige eine schwarze Pistole aus seinem Hosenbund hervorzog und damit auf seinen Kontrahenten zielte. Dieser ergriff die Flucht und informierte die Polizei. Durch die Beamten wurde der 52-Jährige in seinem Garten angetroffen. Er ließ sich widerstandslos durch die Beamten fixieren. In seiner Brustasche trug er ein Einhandmesser. Die Tatwaffe, eine Softairpistole, konnte in der Folge in der Wohnung des 52-Jährigen aufgefunden werden. Messer und Softairwaffe wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen einer Bedrohung. Der 52-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. (schl)

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochnachmittag, 17:00 Uhr und Donnerstagnachmittag, 16:00 Uhr in ein Depot für Gasflaschen in der Straße Am Urberg ein. Die Täter Verbogen im Eingangsbereich des Metallgitterdepots augenscheinlich gewaltsam mehrere Metallelemente und gelangten so ins Innere. Die Täter erbeuteten insgesamt 9 Gasfalschen. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell