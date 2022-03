Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Bornheim (ots)

Trickdiebe versuchen immer wieder an die Ersparnisse von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden bitten die Täter um Einlass in die Wohnungen ihrer Opfer, um sie dann in einem unbeobachteten Moment zu bestehlen oder Mittätern Einlass zu gewähren. Mal geben die Täter vor, eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen oder aber man bittet um ein Glas Wasser. Oft geben die Diebe auch vor, Leitungen in der Wohnung als angebliche Mitarbeiter eines Wasserversorgers überprüfen zu müssen.

In Bornheim verschaffte sich so ein angeblicher Wasserwerker am Dienstag (01.03.2022) Zutritt zu der Wohnung einer 81-jährigen Frau. Gegen 11:15 Uhr gab der Mann vor, Wasserrohre im Badezimmer der Wohnung überprüfen zu müssen. Der Mann lenkte die 81-jährige Seniorin über 30 Minuten im Badezimmer ab, während ein zweiter Täter unbemerkt die Wohnung betreten hatte und eine Debitkarte und Bargeld entwendete. Als die Geschädigte dies später feststellte, verständigte sie zunächst eine Angehörige und am Nachmittag die Polizei.

Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,75-1,80 m groß - mittleres Alter - korpulente Statur - dunkle, kurze Haare - kein Bart - adrett gekleidet - sprach Deutsch ohne Akzent.

Das Kriminalkommissariat 24 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und warnt erneut vor dieser Masche:

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig vorkommt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell