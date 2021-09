Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Schwere Körperverletzung in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 23.09.2021, gegen 14:15 Uhr, kam es in einer Einrichtung für psychisch kranke Personen in der Friedensstraße zu Streitigkeiten zwischen zwei Bewohnern. Im Zuge dieser Streitigkeiten griff ein 56-Jähriger seinen 38-jährigen Mitbewohner mit einem Messer an, wodurch das Opfer einen Daumen verlor. Der Täter versuchte zunächst zu fliehen. Mithilfe aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei ihn im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen antreffen und in Gewahrsam nehmen. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

