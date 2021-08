Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0627 --Polizisten mit Flaschen beworfen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: 20.08.2021 bis 22.08.2021

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Einsatzkräfte der Polizei Bremen am Osterdeich mit einer Vielzahl von Flaschen beworfen. Dabei wurden zwei Beamte verletzt. Bereits am Freitag kam es am Werdersee zu Flaschenwürfen gegen Polizisten.

Gegen 1 Uhr wollten Polizisten im Bereich Fähranleger Sielwall eine Auseinandersetzung zwischen drei Frauen schlichten, als sie von über 100 Personen umringt wurden. Aus der Menge heraus kam es wiederholt zu massiven Flaschenwürfen in Richtung der Polizisten. Ebenso wurden lautstark polizeifeindliche Parolen wie ACAB gerufen. Mit Eintreffen von Unterstützungskräften zog die Menge sich zwischenzeitlich zurück, begann jedoch wenig später einen erneuten Angriff in Richtung der Beamten. Wieder flogen zahlreiche Flaschen. Mit der Hilfe weiterer zahlreicher Unterstützungskräfte aus dem gesamten Stadtgebiet und nur durch den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock gelang es den Polizisten, die Menge auf Abstand zu halten und aufzulösen. Zahlreiche Personen flüchteten. Nachdem die Situation beruhigt werden konnte, kontrollierten Einsatzkräfte im Laufe der Nacht zahlreiche Personen, führten Identifikationsfeststellungen durch und nahmen zwei Personen mit zu einer Wache. Bei dem Einsatz traf eine Flasche einen Beamten am Kopf. Ein weiterer wurde bei dem Einsatz am Fuß verletzt. Er musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Polizeifahrzeug wurde bei dem Einsatz von Unbekannten beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs aufgenommen.

Bereits am Freitag wurden Polizisten am Werdersee von Flaschen beworfen. Auch hier wollten die Beamten bei einer Körperverletzung einschreiten, die sich im Rahmen einer Feier mit rund 400 Personen ereignet hatte.

Die Polizei Bremen sucht Zeugen der Vorfälle und bittet diese, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 zu melden.

Den Einsatzkräften am Wochenende wurde sowohl im Bereich Osterdeich als auch am Werdersee eine überaus aggressive und polizeifeindliche Grundstimmung entgegengebracht.

Der Polizeipräsident Dirk Fasse zeigt sich bestürzt über dieses aggressive Verhalten. "Es kann nicht sein, dass Polizistinnen und Polizisten in dieser Stadt grundlos angegriffen werden, nur weil sie ihren Job machen."

