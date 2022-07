POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Geparktes Auto angefahren und geflüchtet - Zeugenaufruf (08.07.2022)

VS-Schwenningen (ots) - Bei einem Kleinbrand, der sich am Freitagnachmittag in der Küche eines Wohnhauses in der Stromstraße in Schwenningen zugetragen hat, ist eine Hausbewohnerin durch eine geringe Rauchgasvergiftung leicht verletzt worden. Die 35-jährige Frau wollte um die Mittagszeit Wasser für ein Babyfläschen erwärmen, schaltete dazu den Herd ein und ging - ...

