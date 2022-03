POL-KI: 220316.1 Schönberg: Geschwindigkeitsmessung in Schönberg

Kiel (ots) - Am Dienstag nahm die Polizei in den frühen Morgenstunden einen Mann vorläufig fest, der im Verdacht steht, kurz zuvor in einen Kiosk eingebrochen zu sein. Der 40-jährige Mann kam zunächst ins Polizeigewahrsam. Von dort aus wird er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Ein aufmerksamer Anwohner der Pickertstraße in dem Kieler Stadtteil Gaarden hörte um kurz nach 04:30 Uhr ein lautes Geräusch, ...

mehr