Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Fützen

Schwarzwald-Baar-Kreis)Landwirtschaftliches Anwesen nach Großbrand zum größten Teil niedergebrannt (09.07.22)

Blumberg-Fützen (ots)

Zu einem Gebäudegroßbrand mussten am Samstagabend in Blumberg-Fützen zahlreiche Rettungskräfte ausrücken. Gegen 20.50 Uhr wurde gemeldet, dass der Hölzlehof in Blumberg-Fützen brennen würde. Beim Hölzlehof handelt es sich um ein größeres Gebäude mit Ökonomieteil und angebautem Wohnhaus. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brannte es aus bislang unbekannter Ursache im Scheunentrakt, das Feuer griff im Anschluss auf den Wohnteil über. Beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr befand sich der Scheunentrakt bereits im Vollbrand und war nicht mehr zu retten. Nachdem die Wasserversorgung hergestellt war, konzentrierten sich die Löscharbeiten auf den Wohntrakt. Auch dieser wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Da während der Löscharbeiten ein Hausbewohner vermisst wurde, mussten parallel zu den Ermittlungen am Brandobjekt durch die Polizei Suchmaßnahmen eingeleitet werden. Nachdem ein Polizeihubschrauber am Brandort eintraf, konnte dieser den Hausbewohner durch Wärmebildtechnik lokalisieren. Er befand sich in einigen hundert Meter Entfernung an einem Hochsitz und konnte dort von der Polizei wohlbehalten vorgefunden werden. Zur Schadenshöhe geht die Polizei derzeit von einem Sachschaden von ca. 800 000.- EUR aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Brandbekämpfung waren mehrere Feuerwehren länderübergreifend im Einsatz. Neben der Wehr aus Blumberg mit Ortsteilen kamen die Wehren aus Donaueschingen und Tengen in den Einsatz sowie schweizerische Feuerwehren aus Beggingen und Randenthal. Insgesamt waren 110 Feuerwehrkräfte mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Der Rettungsdienst war mit 11 Kräften vor Ort. Durch das Brandgeschehen kam es zu keinen direkten Verletzten, eine lebensältere Hausbewohnerin wurde zur Beobachtung stationär in ein Klinikum eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell