Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Dreis-Brück (ots)

Am 24.05.2022 gegen 15:57 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Unfallverursacher, vermutlich in einem Lastkraftwagen die B 410 von Dockweiler kommend in Richtung Nerdlen.

Hier kam er aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Rabatt. Neben einer erheblichen Verunreinigung der Straße durch aufgewühltes Erdreich auf einer Strecke von 50 Metern kam es zur Beschädigungen eines Leitpfostens.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben.

Hinweise zum hier dargestellten Sachverhalt durften an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.

