Hüfingen (ots) - Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Dienstag, 12 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, einen Nissan Micra in Hüfingen angefahren. Der unbekannte Autofahrer beschädigte den Nissan im Bereich der Stoßstange vorne links und fuhr davon, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu ...

mehr