POL-RTK: +++ Exhibitionist in Taunusstein Neuhof +++

Bad Schwalbach (ots)

1. Exhibitionist belästigt Frau,

Taunusstein, Neuhof, Robert Koch Straße 08.09.2021, 12:45 Uhr

(Gr) Am 08.09.2021 in der Mittagszeit belästigte ein nackter Mann eine Postbotin in Taunusstein Neuhof, indem er sich vor ihr entblößte und an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Dame wurde aufmerksam, als jemand mehrmals pfiff und etwas in ihre Richtung rief. Sie drehte sich um, und musste eine männliche Person feststellen, die unbekleidet seitlich des Feldweges stand. Die Person, ca. 20 Jahre und ca. 1,80 m groß, schwarze kurze Haare und eine dunkle Hautfarbe, flüchtete in unbekannte Richtung, als die Frau ihr Handy in die Hand nahm um die Polizei zu rufen. Die Ermittlungen hat die Polizei in Bad Schwalbach aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06124-7078-0 entgegengenommen.

