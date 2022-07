Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mofafahrer prallt gegen Auto

Zeugen gesucht (10.07.2022)

Furtwangen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, den ein Mofafahrer am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr auf der Josef-Zähringer-Straße verursacht hat. Ein Zweiradfahrer prallte gegen die linke Seite eines geparkten schwarzen VW Up! und kam dabei zunächst zu Fall. Er setzte dann jedoch seine Fahrt in Richtung Vöhrenbach fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 3.500 Euro zu kümmern. Beim Unfallverursacher handelt es sich um einen etwa 170 cm großen schlanken Mann, der eine Jeans und ein weißes T-Shirt trug. Er hatte einen weißen Motorradhelm mit schwarzen Mustern auf. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei in St. Georgen unter der Telefonnummer 07724 94950-0 entgegen.

