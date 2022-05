Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Taschendiebstahl

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Erwitter Straße zum Diebstahl einer Handtasche. Eine 74-jährige Frau aus Lippstadt hatte ihre Tasche im Korb ihres Rollators abgelegt. Am Ende des Einkaufs bemerkte sie, dass diese nicht mehr da war. In der Tasche befanden sich Papiere, eine EC-Karte, Bargeld und ihr Handy. Eine Handtasche mit Wertgegenständen in einem Rollator oder Einkaufswagen abzulegen, ist eine Einladung für Diebe. Schützen Sie sich vor solchen Verlusten indem Sie ihre Wertgegenstände am Körper tragen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell