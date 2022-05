POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Alleinunfall

Werl (ots) - Am Mittwoch, zwischen 10:00 Uhr und 12:30 Uhr, kam es am Buchenweg zu einem Tageswohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten in einem Mehrfamilienhaus die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Schränke. Es wurde schließlich ein Möbeltresor mitgenommen in dem sich wertvoller Schmuck und etwas Bargeld befand. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben ...

