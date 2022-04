PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Angriff auf Bus-Kontrolleure +++ Zeugen nach Einbruch in Apotheke gesucht +++ Diebstahl von Auto-Katalysatoren +++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht +++ Audi SQ7 gestohlen

Hofheim (ots)

1. Angriff auf Bus-Kontrolleure

Eschborn, Frankfurter Straße Montag, 25.04.2022, 16.55 Uhr

(sc)Am Montagnachmittag kam es in Eschborn an der Haltestelle Frankfurter Straße zu einem Angriff auf Bus-Kontrolleure. Ein 31-jähriger Mann war zuvor ohne Fahrschein in einem Linienbus erwischt worden. Bei der anschließenden Personalienfeststellung versuchte der Mann die Kontrolleure zu schlagen, die jedoch ausweichen konnten. Die hinzugezogene Polizeistreife leitete ein Verfahren wegen versuchter Körperverletzung ein.

2. Zeugen nach Einbruch in Apotheke gesucht Eppstein, Alte Schulstraße Dienstag, 26.04.2022, 00:02 Uhr

(sc) In der Nacht auf Dienstag brachen Unbekannte in Eppstein die Eingangstür der Apotheke in der Alten Schulstraße auf und verursachten dabei rund 1.000EUR Sachschaden. Die ausgelöste Alarmanlage veranlasste die Täter kurz darauf zur Flucht und riss einige Anwohner aus dem Schlaf. Das genaue Stehlgut steht noch nicht abschließend fest. Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter (06192) 2079-0 zu melden.

3. Diebstahl von Auto-Katalysatoren

Bad Soden, Max-Baginski-Straße und Auf der Weide Tatzeitraum: Freitag 22.04.2022, 15:00 Uhr bis Sonntag, 24.04.2022, 16:00

(sc) Am vergangenen Wochenende wurden in Bad Soden in der Max-Baginski-Straße und Auf der Weide in zwei Fällen die Abgas-Katalysatoren aus auf der Straße geparkten Fahrzeugen herausgeschnitten. Die Diebe sehen es hierbei auf die in den Katalysatoren verbauten Edelmetalle ab, für die im Recycling hohe Preise gezahlt werden. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen getroffen haben, sich unter (06196) 9695-0 zu melden.

4. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Eppstein - Kelkheim-Fischbach, B455 Montag, 25.04.2022, 08:30 Uhr

(sc) Am Montag kam es gegen 08:30 Uhr auf der B 455 zwischen Eppstein und Kelkheim-Fischbach zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Dabei kam ein 21-jähriger Corsa-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der dortigen Beschilderung zusammen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 4.500 EUR geschätzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kann die Beteiligung eines schwarzen PKW, das dem verunfallten Fahrzeug entgegenkam, nicht ausgeschlossen werden. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Kelkheim unter (06195) 6749-0 zu melden.

5. Audi SQ7 gestohlen

Kelkheim (Ts), Johann-Strauß-Straße Montag, 25.04.2022, 22:30 Uhr bis Dienstag, 26.04.2022, 08:00 Uhr

(sc)Nach einem Autodiebstahl in der Kelkheimer Johann-Strauß-Straße in der Nacht auf Dienstag sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Der Eigentümer eines blauen Audi SQ7 erstattete am Dienstagmorgen Anzeige, nachdem er das Fehlen seines Fahrzeugs feststellte. Das gestohlene Fahrzeug trug zuletzt Schilder mit dem amtlichen Kennzeichen "MTK-M 1933". Der Wert wird auf rund 46.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

6. Diebstahl eines Bagger-Abbruchhammers von Baustellengelände Hattersheim, Falkensteinstraße Montag, 25.04.2022, 17:30 Uhr bis Dienstag 26.04.2022, 07:00 Uhr

(sc)Diebe begaben sich in der Nacht auf Dienstag in der Hattersheimer Falkensteinstraße auf ein Baustellengelände und ließen einen rund 5000 EUR teuren Abbruchhammer von einem Bagger mitgehen. Hinweise darüber, wie der Abtransport des rund 90 Kilogramm schweren Geräts stattgefunden haben könnte, liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 20790 entgegen.

